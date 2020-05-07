Угрожали убить детей: На Луганщине вымогатели требовали «откуп» в 2 миллиона (Фото)

На Луганщине правоохранители задержали преступную группу, которая с угрозами убийства требовала у жителя региона 2 млн грн. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, в преступную группу вошли три человека.

«Они угрожали жителю Луганской области применением физического насилия и убийством, а также убийством его детей, повреждением имущества, если он не оплатит так называемый "откуп". Опасаясь за свою жизнь и своих родных, потерпевший вынужден был в течение августа 2019 – мая 2020 года передать указанным лицам более 2 млн грн», – говорится в сообщении.

6 мая правоохранители с привлечением спецподразделения «КОРД» задержали трех участников группы при передаче последней части суммы в размере 500 тыс. грн.

Во время обысков по месту жительства задержанных, их офисов и автомобилей были изъяты деньги в сумме более 500 тыс. грн, 28 тыс. долл., золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество. Кроме того, по месту жительства они выращивали каннабис.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве денежных средств в особо крупных размерах с угрозами применения насилия (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.