Инвесторы требуют установить компромиссные цены на «зеленую энергетику» (Видео)

В Кабинете министров после 8 месяцев разговоров пообещали объявить окончательное решение о снижении «зеленого тарифа». Того, по которому государство покупает электроэнергию у производителей экологически чистого электричества. Инвесторы вложили сотни миллионов долларов в строительство своих станций, и рассчитывали, что, когда закроют кредиты, начнут получать прибыль. Теперь сроки сдвигаются, передает телеканал «Украина».

При этом инвесторы готовы немного поступиться деньгами, и пойти на снижение «зеленого тарифа». Но просят услышать и учесть их мнение. Иначе – готовы судиться. И эксперты прогнозируют, что судебные процессы обязательно выиграют.

«Есть варианты, на которые мы готовы идти. Например, продлить действие "зеленого тарифа" на сколько-то лет, тогда мы готовы идти на большее уменьшение тарифа», – говорит Карл Стуреном, руководитель компании «Виндкрафт Украина».

«Очень много крупных предприятий, потенциальных инвесторов, которые очень внимательно наблюдают за тем, как будет решена эта проблема. А прямые иностранные инвестиции – это создание рабочих мест, это хорошие заработные платы для украинцев, это налоги в местные и государственный бюджеты», – отмечает Александра Гуменюк, директор Европейско-украинского энергетического агентства.