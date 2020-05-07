Средний тариф по электроэнергии достиг уровня 2015 года, – народный депутат (Видео)

Пока производители «зеленых киловатт» готовятся к новым условиям работы, украинские промышленники уже покупают электричество дешево. Но хотят чуть ли ни даром – по 60 копеек за киловатт. По словам заместителя председателя парламентского энергокомитета Алексея Кучеренко, для этого 97 депутатов готовятся бомбить правительство псевдообращениями, передает телеканал «Украина».

Нардеп уверен, что если те добьются своего, то это грозит разбалансировкой энергосистемы, что ляжет неподъемным бременем на бытовых пользователей. Возможны отключения.

Кучеренко напомнил, что в апреле заводы покупали свет на 9% дешевле, чем в марте. Производители продавали киловатты даже в убыток. «Сегодня абсолютно стабилизировалась цена, и в среднем составляет 1,20 грн. И это сегодня уровень 2015-го года! Что вы еще хотите, скажите пожалуйста?! Им надо завалить премьера, а в результате для всех остальных – вырастет цена на электроэнергию. В первую очередь – для населения», – подчеркивает Алексей Кучеренко.