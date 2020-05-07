Карантин с 11 мая: Что будет разрешено, а что – останется под запретом (Инфографика)

Решением Кабинета министров с 11 мая в Украине ослабляются ограничительные меры по карантину.

На следующей неделе, в частности, будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности: будет разрешена работа салонов красоты, стоматологий, откроются летние площадки кафе и ресторанов, можно будет посещать парки. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В этой связи Правительственный портал подготовил инфографику, в которой отразил, какие «послабления» вводятся с 11 мая, а что и далее останется под запретом.