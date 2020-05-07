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Только на зарплаты для «Л-ДНР» Россия тратит 1,3 миллиарда долларов, – Резников

07.05.20 22:12
Алексей Резников
Алексей Резников / Фото: lb.ua

Российская Федерация при содержании «ЛНР» и «ДНР» тратит 1,3 млрд долларов в год только на зарплаты. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «УНИАН».

«На 62-63% бюджеты двух субъектов ("ДНР" и "ЛНР", – ред.) финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40% [собственных доходов]», – сказал министр.

В частности, Россия финансирует зарплаты «бюджетникам». «1 млрд 300 млн долларов по разным данным – это лишь финансирование зарплат», – акцентировал Резников.

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