В Краматорске лица с инвалидностью шьют маски и бахилы (Видео)

В Краматорске в центре для лиц с инвалидностью шьют многоразовые защитные маски, по завершению карантина планируют открыть полноценную швейную мастерскую с разнообразным ассортиментом изделий.

Джульетта шьет средства защиты от коронавируса уже 2 месяца. «До карантина шила бахилы. Тогда машинки у меня не было, шила вручную», – говорит девушка.

Со временем Джульете принесли старенькую швейную машинку, и тогда она приступила к пошиву многоразовых повязок.

«Первую маску мне было сложно сшить, т.к. я не понимала принцип. Минут 20 с ней игралась и думала: о боже, как же я их много буду шить? Первые 25 масок было очень тяжело пошить. А сейчас на такой объем уходить 3-4 часа», – отмечает девушка.

У Юлии заболевание опорно-двигательного аппарата. Но она помогает кроить будущие изделия. «По образованию я медработник, поэтому понимаю значимость маски», – подчеркивает она.

Шьют маски и раздают их нуждающимся 8 волонтеров. Уже сшили и развезли около тысячи средств индивидуальной защиты сотрудникам полиции, водителям городского транспорта, строителям дорог и переселенцам с инвалидностью.

Сын переселенки Галины передвигается в инвалидной коляске. Маски от волонтеров стали для семьи спасением. «Вначале же вообще масок не было, даже дорогих. А без нее никуда не пойдешь – ни в магазин, ни в банк. Купить было невозможно, и это было большим подспорьем», – комментирует переселенка.

Поставить пошив масок «на поток» помог мини-грант на 50 тыс. грн, который выиграла Краматорская городская организация лиц с инвалидностью. «Мы закупили оборудование, материалы, фурнитуру – чтобы мастерская могла полноценно работать. Сейчас у нас есть 3 швейные машинки, оверлок, гладильная доска и парогенератор», – рассказала куратор проекта Елена Савченко.

Новое оборудование смогут использовать и после карантина – на базе городского центра для людей с инвалидностью планируют открыть швейную мастерскую. «Это будет не только пошив масок, бахил, халатов. Мы планируем и сумки изготавливать, и форму, и постельное белье, и предоставлять услуги по ремонту одежды. У нас очень большие планы», – поясняет куратор проекта Светлана Фомина.

Также здесь хотят открыть курсы кройки и шитья, что поможет людям с инвалидностью реализовать свой потенциал и открыть собственное дело.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»