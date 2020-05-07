Трое выздоровели, четверо заболели: На Донетчине изменилась ситуация с COVID-19

Три пациента выздоровели, четверо заболели – так изменилась ситуация с COVID-19 в Донецкой области в течение этих суток 7 мая. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, 4 новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждены в Бахмуте и Мариуполе. «Среди мариупольских пациентов – двое мужчин (66 и 56 лет) и 53-летняя женщина. В Бахмуте положительный результат на наличие вируса получила 35-летняя женщина, медработница», – уточнил губернатор.

При этом в этих же городах есть и пациенты, которые выздоровели: в Мариуполе – две женщины (64 и 45 лет), в Бахмуте – 55-летний мужчина.

Таким образом, на сегодняшний день с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 93 случая COVID-19, из них: 3 –завершились летальным исходом, 20 пациентов выздоровели, 70 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 мая в Украине коронавирусом заболели 13 691 человек (2 369 – выздоровели, 340 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 147 случаев COVID-19 (18 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).