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Костюмы биозащиты и защитные повязки: В штабе ООС показали груз для военных медиков (Фото)

08.05.20 14:59
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В Объединенные силы поступила очередная партия медицинских средств. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военные медики получили от Командования Медицинских сил ВС Украины 20 тыс. защитных повязок, тысячу костюмов биологической защиты и столько же респираторов ФП-3. Защитные средства будут распределены по медицинским учреждениям и воинским частям в Донецкой и Луганской областях.

По словам начальника отдела медицинского обеспечения ОС полковника Александра Авраменко, на сегодня случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди военнослужащих операции Объединенных сил не зафиксированы. Поэтому в ООС продолжается плановое накопление имущества, предназначенного для противодействия распространению заболевания и, при необходимости, лечения больных COVID-19.

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