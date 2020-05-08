Костюмы биозащиты и защитные повязки: В штабе ООС показали груз для военных медиков (Фото)

В Объединенные силы поступила очередная партия медицинских средств. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военные медики получили от Командования Медицинских сил ВС Украины 20 тыс. защитных повязок, тысячу костюмов биологической защиты и столько же респираторов ФП-3. Защитные средства будут распределены по медицинским учреждениям и воинским частям в Донецкой и Луганской областях.

По словам начальника отдела медицинского обеспечения ОС полковника Александра Авраменко, на сегодня случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди военнослужащих операции Объединенных сил не зафиксированы. Поэтому в ООС продолжается плановое накопление имущества, предназначенного для противодействия распространению заболевания и, при необходимости, лечения больных COVID-19.