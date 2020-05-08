День памяти и примирения: Что нужно знать о памятной дате

Сегодня, 8 мая, Украина вместе со всей Европой отмечает День памяти и примирения. Этот день стал памятной датой с 2015 года, когда Верховной Радой, по рекомендации ООН, было установлено отмечать 8 мая как День памяти и примирения. И, как и по всей Европе, в этот день чествуются все жертвы Второй мировой войны, пишет «Сегодня».

Символ Дня памяти и примирения в Украине – красный мак, который давно является международным знаком памяти жертв всех войн.

Как известно, во многих странах мира отмечают День победы над нацизмом, или День окончания Второй мировой войны в Европе. При этом праздник приходится именно на 8 мая, когда был ратифицирован «Акт о безоговорочной капитуляции» вооруженных сил нацистской Германии. 8 мая празднуется и в Германии – как «День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе».

Отметим, что в европейских странах по-разному подходят к празднованию Дня победы над нацизмом. К примеру, в Польше 8 мая отмечается Национальный праздник победы и свободы, в Латвии – День победы над нацизмом и день памяти жертв Второй мировой войны, в Норвегии – День ветеранов. В Чехии и Франции День победы празднуют 8 мая, и это выходной день.

Обычно в память о жертвах Второй мировой войны в Киеве и областных центрах 8 мая устанавливается почетный караул возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, а также возлагаются венки и цветы.

Но в этом году в связи с карантином Украина не будет организовывать мероприятия ко Дню памяти и примирения (8 мая) и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.