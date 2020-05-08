Взрывчатка, снайперская винтовка, автоматы: Житель неподконтрольного Шахтерска хранил дома оружие

Житель неподконтрольного украинским властям Шахтерска (Донецкая обл.) хранил дома арсенал оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», «в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранителями были обнаружены и изъяты 4 конструктивно оформленных заряда взрывчатого вещества, 2 корпуса осколочных мин, 1 реактивная противотанковая граната, 1 корпус ручной кумулятивной гранаты, снайперская винтовка, 4 автомата Калашникова, патроны».

В «ДНР» утверждают, что в отношении 46-летнего мужчины открыто «уголовное дело», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.