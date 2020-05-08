ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19 до 1,7 млрд долл.

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до 1,7 млрд долл. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет «Укринформ».

«Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ требуется 1,7 млрд долл. США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации», – заявил Гебрейесус.

Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит 1,3 млрд долл.

«Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок», – отметил глава организации.

План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Как отметил глава ВОЗ, план будет опубликован в ближайшее время.