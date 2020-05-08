В Донецке умер известный скульптор, автор памятников Джону Юзу и Анатолию Соловьяненко (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке ушел из жизни известный скульптор, заслуженный деятель искусств Украины Александр Скорых. Об этом сообщается на странице художественного музея «Арт-Донбасс» в соцсети.

«5 мая на 81-м году жизни умер донецкий скульптор, заслуженный деятель искусств Украины Скорых Александр Митрофанович. Александр Скорых родился 27 января 1939 года в г. Дружковка. В 1960 году закончил Луганское государственное художественное училище. Член национального союза художников Украины с 1975 года. Долгие годы являлся председателем Донецкого отделения Национального союза художников Украины и главой правления Донецкого союза художников», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Александр Митрофанович автор таких работ в Донецке: памятник Джону Юзу, памятник Анатолию Соловьяненко, мемориальная доска в честь Василия Петровича Миронова, памятник Александру Зиновьевичу Астраханю, памятник Григорию Васильевичу Бондарю, бюст Карпову, бюст Е. Т. Абакумову, памятник Сергею Прокофьеву, композиция "Все на футбол!"».

Как сообщают местные интернет-ресурсы, скульптор был похоронен на Щегловском кладбище в Донецке.

Фото из Википедии