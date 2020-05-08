Иду на почту, выпив успокоительное: В «ДНР» обсуждают ситуацию с терминалами

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области местные жители обсуждают ситуацию с терминалами, жалуясь на то, что, чтобы элементарно пополнить счет мобильного, нужно отстоять очереди на почте. Своими мнениями люди делятся в соцсетях.

«В самый черный список республиканской банк! Когда заработают терминалы? Уже 3 месяца нам обещают все сделать... Сколько еще ждать, скажите, пожалуйста?», – возмущается Артур.

С ним спорит Дмитрий, который считает, что без терминалов не так тяжело. «Пушилин, очень тяжело без терминалов, ни закладку оплатить, ни танчики пополнить. Беспредел!», – иронизирует Дмитрий.

При этом большинство жителей Донецка и иных городов отмечают, что без терминалов очень неудобно:

Стас: «Поддерживаю автора. Тупо зачм**или город. Осталось, чтоб вместо такси повозка с конем приезжала»;

Дмитрий: «Нафига терминалы, у нас будут купоны вместо терминалов и карточки на продукты»;

Эдуард: «И голуби почтовые»;

«Злыдень»: «И посыльные собаки»;

Георгий: «У кого-то там, наверху, мозгов не хватает, как запустить экономику и терминалы».

Люди пишут о том, что добавилось много неудобств:

Лилия: «Я в отделении почты пополняю, это капец, у них комп зависает и отключается сам. А они такие: "Ой, подождите 2 мин". А сзади бабки орут: "Ну че ты там так долго". Чек распечатывают – и запишите сумму словами. Записала им сумму. А они: вы сделали ошибку. Новый давай печатать. Когда иду в такие отделения, напиваюсь успокоительного и молча про себя плачу, вспоминая о терминалах»;

Жанна: «Мобильный как пополнять – это просто жах, эти очереди на почте и к кассе в банке»;

Виталий: «Неудобств добавилось очень много. Обещали до конца апреля включить. И тишина...».

Также местные жители отмечают, что небанковские терминалы работают в ряде магазинов в Донецке и Макеевке.

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Донетчины компания «РОСТ», которая обеспечивала работу платежной системы «Спрут», с 19 февраля прекратила прием платежей.