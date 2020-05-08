Сводка из зоны ООС за 7 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 6 украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Марьинки – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Широкино – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новоселовки Второй – из автоматических станковых гранатометов;

у Авдеевки – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука, Песок и Невельского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новотошковского противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В целом НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 10 мин калибрами 120 мм и 82 мм.

Окрестности Орехово противник дважды обстрелял из минометов калибром 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Крымского НВФ вели огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрел украинских позиций у Орехово из миномета калибром 120 мм, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 50 единиц. Применялись противотанковые управляемые ракеты, минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Жабичево, Александровка, Ясиноватая, на мариупольском направлении – окрестности сел Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка».

В «ДНР» также заявляют, что «накануне пятеро мирных жителей, в том числе двое детей, были ранены в результате обстрела. Минометным огнем поврежден жилой дом в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Кировска (после переименования – Голубовка – ред.), села Березовское и поселка Голубовское. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм и противотанкового ракетного комплекса. В результате обстрелов получили ранения трое мирных жителей, поврежден жилой дом».