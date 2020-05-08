Рекордная цифра: В Украине за сутки от коронавируса вылечились 310 человек

В Украине за последние сутки от коронавируса излечились 310 человек. Это рекордная цифра за все время пандемии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 504 человека. Из них 44 ребенка и 98 медработников. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания. При этом 310 пациентов выздоровели. Это рекордная цифра за все время пандемии. В целом за все время пандемии в Украине заболели 14195 человек. Из них 977 детей и 2758 медицинских работников. При этом всего выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361», – проинформировал Степанов.

Министр также сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (65), Черновицкой (49), Закарпатской (44) областях и городе Киеве (46).

По данным, обнародованным на сайте Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 91 случай COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 93), в Луганской – 42 случая.