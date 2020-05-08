На Луганщине второй день подряд не выявляют заболевших COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки количество инфицированных COVID-19 в Луганской области не изменилось (42 лабораторно подтвержденных случая). 30 человек продолжают лечение (11 – в стационарах, 19 – амбулаторно). Выздоровели – 12 человек», – сообщают в центре.

Там добавляют, что с начала пандемии в Луганской области зарегистрированы 246 подозрений на заболевание коронавирусной болезнью, в том числе за последние сутки – 7 случаев.





Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 91 случай COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 93), на подконтрольных территориях Луганской области – 42 случая.

В «ДНР» подтверждены 156 случаев заболевания (21 человек выздоровел, 5 умерли). В «ЛНР» (крайние данные были обнародованы 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).