Умерла медсестра: В «ДНР» сообщают о пятой смерти от коронавируса

В «ДНР» зафиксирована 5-я смерть от коронавируса COVID-19, всего по состоянию на 10:00 8 мая подтверждены 156 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно проведенным 7 мая исследованиям, выявлены 9 случаев заболевания COVID-19. Все случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией – у лиц из числа контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

«В возрасте 62 лет скончалась медицинская сестра, с ранее выявленной коронавирусной инфекцией», – добавляют в «минздраве ДНР».

Всего с начала пандемии в «ДНР» подтверждены 156 случаев COVID-19:

на лечении – 130 человек;

выписан – 21 человек;

летальных случаев – 5 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 91 случай COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 93), на подконтрольных территориях Луганской области – 42 случая.

В «ЛНР» (крайние данные были обнародованы 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).