За сутки в армии выявили 4 новых случая коронавируса

За минувшие сутки, 7 мая, в Вооруженных силах Украины зафиксировали 4 новых случая заболевания COVID-19. Всего в армии коронавирусом болеют 33 человека. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«На 07:00 8 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 33 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 295 человек. У 47 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Трое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Подольская городская больница (Одесская область) – 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь – 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. В Киевской области – один работник ВС Украины лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.