Такое не должно повториться: Шмыгаль призвал почтить память погибших во Второй мировой войне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал всех украинцев в День памяти и примирения почтить память погибших во время Второй мировой войны. Видеообращение глава правительства опубликовал в своем Telegram-канале.

«В этот день – памяти и примирения – Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, будем всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться», – заявил Шмыгаль.