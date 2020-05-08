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Такое не должно повториться: Шмыгаль призвал почтить память погибших во Второй мировой войне

08.05.20 11:29
Денис Шмыгаль / Фото: скриншот видео
Денис Шмыгаль / Фото: скриншот видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал всех украинцев в День памяти и примирения почтить память погибших во время Второй мировой войны. Видеообращение глава правительства опубликовал в своем Telegram-канале.

«В этот день – памяти и примирения – Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, будем всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться», – заявил Шмыгаль.

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