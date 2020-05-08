Решение о введении адаптивного карантина будут принимать власти на местах, – Степанов

Решение о введении адаптивного карантина согласно украинскому законодательству принимает местная власть. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Начиная с 11 мая, правительство сделало первое серьезное ослабление карантина, которое касается многих сфер нашей жизни. Согласно нашему законодательству, органы местного самоуправления имеют право, и это, в том числе, их обязанность, усиливать те или иные карантинные мероприятия, именно это и является адаптивным карантином. Это когда государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то органы местного самоуправления, местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации», – сказал Степанов.

«Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, соответствующие критерии и мероприятия по рекомендациям именно усиления карантина. Думаю, на днях мы уже сможем их предоставить, в том числе нашим регионам», – добавил министр.