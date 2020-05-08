Зеленский прибыл на Луганщину: В Офисе президента рассказали подробности (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 мая, прибыл с рабочей поездкой в ​​Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства посетил поселок Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией. В Меловом президент посетил мемориальный комплекс «Украина – освободителям».

Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припала освобожденная из нацистской неволи женщина.