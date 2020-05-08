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«Побед» было изготовлено несколько: В Горловке появился новый арт-объект (Фото)

08.05.20 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) появился новый арт-объект. Об этом сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько на своей странице в соцсети.

По словам Приходько, новый арт-объект в виде слова «Победа» на постаменте установлен на площади недалеко от памятника Петру Горлову.

«Победа» в Горловке в точности повторяет ту, что установлена в Донецке.

Как пишут местные жители в соцсетях, «Побед» было изготовлено несколько – для различных городов. «Видела, как везли в сторону Енакиево… Ой, и в Харцызск такую же везли… Встретил на выезде из Донецка грузовик с такими буквами, а потом в центре Донецка такой же постамент увидел... "Побед" сделали несколько», – пишут люди.

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