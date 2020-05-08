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Трое пострадавших: В полиции рассказали о серьезном ДТП на Донетчине (Фото)

08.05.20 12:24
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В Мариуполе водитель автомобиля «Сhevrolet», не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним в результате аварии травмы получили трое пассажиров. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло утром 7 мая на улице Гонды.

«Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Его и трех пассажиров с травмами госпитализировали в больницу. Сейчас следователи Кальмиусского отделения полиции устанавливают обстоятельства, которые привели к аварии», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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