Маски, дезинфекторы, оборудование для больниц: В Красном Кресте, какую предоставляют помощь

С начала пандемии COVID-19 в Украине Красный Крест передал в 17 опорных больниц оборудование на 4,5 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 мая, во время пресс-конференции «Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Деятельность Красного Креста Украины в период реагирования на COVID-19» рассказал заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

По его словам, пандемия мобилизовала все ресурсы Красного Креста, чья помощь медицинским учреждениям, медикам, спасателям, полицейским будет продолжена. «Мы уже передали средства индивидуальной защиты, средства гигиены, маски, респираторы, дезинфекторы», – сообщил Максим Доценко.

«Мы передали за этот период (с начала пандемии в Украине – ред.) уже 172 тыс. средств индивидуальной защиты, более 2 тыс. литров дезинфекторов и 16 тыс. средств бытовой химии, индивидуальной гигиены… Сейчас в 17 опорных больниц, которые находятся в центре борьбы с коронавирусной инфекцией, мы доставили оборудования на 4,5 млн грн. И именно сейчас в процессе закупка оборудования для 6 больниц – на более чем 8 млн грн», – уточнил заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

По словам Доценко, Красный Крест начал реализовывать новую акцию, в рамках которой сегодня первый грузовик загружается наборами бытовой техники. 100 таких наборов будут предоставлены ​​100 больницам во всех регионах Украины.

Красный Крест в сотрудничестве с Центром общественного здоровья и Министерством здравоохранения обеспечивает также информационные сессии для медработников 124 опорных больниц. «Мы обучаем правильному использованию средств индивидуальной защиты», – рассказал Доценко.