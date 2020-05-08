Дезертировал и убил брата: Военнослужащего ВСУ приговорили к 7 годам тюрьмы

Военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 7 годам тюрьмы за дезертирство и убийство родного брата. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«При публичном обвинении военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины осужден военнослужащий военной службы по контракту одной из бригад ВСУ. Обвинением доказано, что указанный военнослужащий в нарушение военных уставов и законов Украины без уважительных причин отсутствовал на службе с 27 ноября 2017 года. 08.01.2018, во время бытового конфликта с родным братом, контрактник совершил драку, в ходе которой нанес ему три колото-резаных раны. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался», – сообщили в прокуратуре.

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области согласился с доказательствами, собранными военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона и признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда – 7 лет лишения свободы.