Канал контактов по линии Ермак – Козак позволяет искать решения по Донбассу, – Кулеба

Канал политической коммуникации, который был создан по линии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака показал свою эффективность в поиске решений по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Lb.ua».

Он отметил, что происходящее в Нормандском формате и Минске – это вопросы международной дипломатии, где «абсолютно естественна» роль Офиса президента, лично Владимира Зеленского, а также главы Офиса – Андрея Ермака.

«Он эту тему ведет с самого начала, глубоко в нее погружен, поэтому я лично не вижу здесь каких-то противоречий. Считаю, что всегда, в любой критической ситуации, должен оставаться канал связи и канал решения вопросов. Мне кажется, что тот канал, который был построен по линии Ермак – Козак, позволяет искать решения. То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трех точках, доказывает то, что канал работает», – сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что ситуация намного сложнее, чем взаимоотношения двух людей. «Есть много разных игроков, которые в этом поле пытаются оказывать свое влияние. Но этот канал является очень важным для поддержания контакта, в том числе по таким вопросам, как обмен», – отметил глава МИД.

По его мнению, сейчас в украинской власти сложился оптимальный баланс в переговорных процессах. МИД отвечает, прежде всего, за Нормандский формат, а за Минский – украинская делегация в ТКГ, где одну из ключевых ролей играет Алексей Резников.

При этом Кулеба убежден, что другой возможности для диалога, кроме ТКГ, сейчас нет, но и этот процесс очень зависит от санкций ЕС по отношению к России.

«Формально Минск себя еще исчерпал в декабре 2015 года. Тем не менее процесс живет, другой возможности для диалога, для урегулирования сейчас нет. Мне кажется, что реальный удар по Минску, который может быть нанесен, может произойти по причине снятия санкций ЕС, которые привязаны как раз к выполнению Минска», – считает министр иностранных дел.