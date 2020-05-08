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На Донетчине из выгребной ямы достали тело женщины

08.05.20 13:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе вечером в четверг, 7 мая, из выгребной ямы городского туалета спасатели извлекли тело женщины. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 7 мая в 18:28 спасателям поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции о необходимости оказания помощи по извлечению тела женщины, без признаков жизни, из выгребной ямы городского туалета на побережье моря. ЧП произошло на ул. Виноградной в Левобережном районе города.

«По прибытию к месту происшествия спасатели с помощью шанцевого инструмента увеличили размер выгребной ямы и с помощью багра и собственных сил извлекли тело женщины (анкетные данные которой устанавливаются) из выгребной ямы городского туалета и передали сотрудникам Национальной полиции. От Главного управления привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.

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