Переселенцам, пожилым людям, многодетным семьям: Как помогают волонтеры Красного Креста

Волонтеры Красного Креста заботятся о социально уязвимых людях. Многие из них в условиях пандемии COVID-19 относятся к категории людей с высоким риском развития осложнений от коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о том, какая оказывается помощь, сегодня, 8 мая, во время пресс-конференции «Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Деятельность Красного Креста Украины в период реагирования на COVID-19» рассказали представители Красного Креста.

Глава отдела сотрудничества и международных связей Национального комитета Общества Красного Креста Украины Ирина Бойчева сообщила, кому именно оказывается помощь. «Наши подопечные – наиболее уязвимые, и мы стараемся оказывать посильную поддержку одиноким малообеспеченным пожилым людям, многодетным и неполным семьям, людям с инвалидностью, семьям пропавших без вести или погибших военнослужащих, бездомным, внутренне перемещенным лицам и многим другим», – сказала она.

Заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко рассказал о доставке продуктов волонтерами. «Чтобы защитить людей, которые на самом деле нуждаются в помощи, которые находятся под высоким риском инфицирования, по всей Украине сейчас волонтеры Красного Креста Украины занимаются доставкой продуктов», – отметил он.

Волонтеры сотрудничают с государственными органами власти. «В рамках нашего общего плана действий с Минсоцполитики Украины – мы помогаем, вместе занимаемся доставкой продуктов», – сообщил Доценко.

По его словам, волонтеры распространили в целом более 29 тыс. продуктовых наборов для людей, которые в этом нуждаются, а также предоставили более 5 тыс. горячих обедов и более 3 тыс. гигиенических наборов. Работа постоянно продолжается.