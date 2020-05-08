В «ЛНР» на 9 Мая анонсировали стрельбу из артиллерии и фейерверк

В неподконтрольном украинским властям Луганске к 9 Мая планируют праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

Как заявил «председатель народного совета ЛНР» Денис Мирошниченко, празднование Дня Победы переносят, однако салют состоится. «Все помнят, что в связи с вирусом у нас переносится празднование Дня Победы в широком смысле. Но все-таки в ознаменование праздника салютирование и фейерверк 9 Мая будут. Они состоятся, по традиции, в 21:00. Подчеркну: это будут военный салют и фейерверк», – утверждает он.

«Хочется, чтобы люди были готовы, чтобы не было первых мыслей о том, что у нас снова начинаются боевые действия», – уверяет Мирошниченко.

Как сообщалось ранее, из-за карантина от проведения парада 9 мая отказалась Россия, затем – «ДНР», а после – и «ЛНР». Отмечают, что парад, приуроченный к 75-летию Победы, обязательно состоится, но позже.

Также сообщалось, что традиционное для России, «ДНР» и «ЛНР» шествие «Бессмертный полк», которое проводится ежегодно в День победы 9 мая, в этот раз из-за карантина будет организовано в онлайн-режиме.