Старый фасад со стеклянным кубом: В Мариуполе выбрали проект реконструкции сгоревшего здания управления МВД (Фото)

В Мариуполе подвели итоги архитектурного конкурса на лучший проект реконструкции здания бывшего городского управления милиции, которое было сожжено во время «русской весны» 9 мая 2014 года. Здесь город планирует создать мультифункциональный центр «Порт Культур».

В конкурсе участвовали архитекторы из 21 страны мира, было представлено 49 проектов из Украины, Чехии, Швеции, Японии, Австрии, Англии, Германии, Нидерландов, Турции и других стран.

Как сообщили в Facebook организаторы конкурса, международное жюри определило тройку лучших: первое место отдали проекту № 91023, второе место занял проект № 86343, третье место – проект № 26590.

Авторы архитектурного проекта-победителя так объяснили свою концепцию: «Решили сохранить фасад существующего здания, поместив внутрь стеклянной куб, наполненный разнообразными программами. Как результат – здание со старым, привычным фасадом. В некоторых местах стеклянной куб разрывает стену, чтобы прозрачность обеспечивала визуальную связь внешнего мира и внутреннего пространства. При входе есть пустота, которая обеспечивает визуальную связь между всеми уровнями проекта. Пустота является центральным стержнем здания. Вместо того, чтобы обеспечить направление посещения, мы вводим людей в пустоту, а здание устанавливает новые связи и общественные пространства через собственную внутреннюю организацию».

По замыслу архитекторов, в левой части площадки для мероприятий есть комплекс лестниц, ведущих с первого этажа на крышу, откуда открывается вид на город, и на каждом этаже посетитель попадает в соответствующий блок культурной программы. С другой стороны пустоты – общежития и офисы, которые более закрыты, чем другие части здания. Эти две части соединены мостами.

«После оглашения результатов конкурса начнется процесс подготовки проектно-сметной документации для будущего строительства, а также будет запущен процесс активного поиска партнеров и доноров, в том числе и международных, готовых присоединиться к финансированию строительства этого важного и символичного для города проекта», – сообщили в «Порт Культур».

Как сообщалось ранее, 9 мая 2014 года в Мариуполе диверсионная группа «ДНР» «Мангуста» предприняла штурм городского управления МВД, в результате чего погибли двое правоохранителей и четверо военнослужащих. Здание освободили, однако в результате боевых действий оно сгорело.