Мы сделали правильный шаг: Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ

Украинская сторона подняла статус своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе, чтобы ее члены могли принимать решения. Об этом сегодня, 8 мая, в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, мирное урегулирование продолжается обсуждаться на заседаниях ТКГ, которые проходят онлайн.

«Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было быстро, и чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения. Чтобы они имели статус, статус государственный», – добавил Зеленский.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников был назначен заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонида Кучмы. В рабочие подгруппы ТКГ включены представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.