В Мариуполе появится современный приют для собак

В Мариуполе летом начнут реконструировать приют для животных. Стоимость работ составляет почти полмиллиона долларов. Об этом сообщает телеканал «ТV7».

На базе коммунального предприятия «Счастливые животные» создадут современный центр обращения с животными. Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов. Сначала снесут старое здание, которое не эксплуатируют, и на ее месте установят современные вольеры. После этого будут сносить существующие вольеры, чтобы бродячим животным было где жить.

В настоящее время на предприятии находятся 69 собак. Когда они попадают в приют, их осматривает ветеринар. Каждому животному пытаются найти хозяина через социальные сети. В месяц хозяев находят примерно 20 собак. Остальные остаются в приюте. Вольеров для такого количества недостаточно. Спокойные животные гуляют по территории, а агрессивных закрывают. Уже больше года разрабатывается проект по реставрации и расширению помещений.

«Общая стоимость строительства составляет 29,9 млн грн. Проект был разработан и прошел государственную экспертизу в прошлом году. Заказчиком строительства выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время объявлен тендер, 13 мая пройдет аукцион. Начало работ – 25 июня. Уже должно происходить», – рассказала директор Мариупольского КП «Счастливые животные» Елена Швыдка.

На первый этап строительства уже выделили 12,7 млн грн. Будут снесены старые сооружения и оборудованы 4 современных вольера на 8 секций и 2 – на 4 секции. Такое количество вольеров сможет вместить около 200 собак одновременно. Также будет отремонтирован ветеринарный кабинет и создан еще один для приема домашних животных. В административном помещении заменят канализацию, водовод, систему отопления, электросети. Работы распланированы на 2 года.