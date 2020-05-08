Привязаны к карантину: Президент Зеленский прокомментировал сроки открытия КПВВ

На сегодня рано говорить о сроках открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, поскольку они связаны с карантином в Украине. Об этом сегодня, 8 мая, в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, даты открытия КПВВ пока не определены.

«Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое – это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ», – сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек. На данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая, но, скорее всего, дата его окончания будет переноситься и дальше.