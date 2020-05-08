На Донетчине произошло ДТП с двумя пострадавшими (Фото)

В Донецкой области на автодороге между Славянском и Краматорском автомобиль «Мазда» съехал с дороги и перевернулся. Травмы получили водитель и пассажирка. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Авария произошла 7 мая около 20:00.

«Водитель, управляя автомобилем не справился с управлением и вылетел с дороги. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 46-летний мужчина и 41-летняя женщина – жители Краматорска», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».