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На Донетчине произошло ДТП с двумя пострадавшими (Фото)

08.05.20 15:24
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

В Донецкой области на автодороге между Славянском и Краматорском автомобиль «Мазда» съехал с дороги и перевернулся. Травмы получили водитель и пассажирка. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Авария произошла 7 мая около 20:00.

«Водитель, управляя автомобилем не справился с управлением и вылетел с дороги. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 46-летний мужчина и 41-летняя женщина – жители Краматорска», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

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