Организовывал задержание и пытки: Прокуратура сообщила о подозрении «военному коменданту ЛНР»

Прокуратура объявила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны главе незаконного вооруженного формирования «Отдельная военная комендатура ЛНР». Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Офис генпрокурора Украины.

«По данным следствия, боевик с июня 2014 года организовал на временно оккупированной территории Луганской области систематическое незаконное задержание боевиками проукраински настроенных лиц и их дальнейшее противоправное содержание в нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени», – говорится в сообщении.

«После задержания эти лица попадали в подвальные помещения Луганской облгосадминистрации, где, в том числе, подозреваемый организовал место массового содержания в ненадлежащих условиях захваченного гражданского населения, применения к ним физического насилия и пыток», – рассказали в Офисе генпрокурора.

Следствием, которое проводит СБУ, установлены десятки человек, находившихся в застенках так называемой «военной комендатуры ЛНР» и в отношении которых там применялись пытки.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжается.