Застряла с детьми в Донецке: Из-за закрытых КПВВ женщина не может вернуться в Северодонецк

Татьяна с двумя детьми сейчас не может вернуться в Северодонецк из неподконтрольного украинской власти Донецка, куда поехала на прием к врачу. Поездку планировали на несколько дней, но вынужденно остаются там уже почти два месяца. Об этом сегодня, 8 мая, рассказывает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

«Мы ехали на три дня, никто не рассчитывал сидеть здесь месяцами. Малышу полтора годика, ему нужно и детское питание, и памперсы! Хорошо, что в начале помогли родственники, а потом как-то удалось передать средства из Северодонецка. Моя семья далеко не одна здесь застряла. Я случайно встретила знакомых из Северодонецка, которые также в марте с двумя детьми приехали в Донецк поздравить родителей», – рассказывает Татьяна.

В Северодонецке ее ждет 17-летняя дочь, которой сейчас приходится помогать с бизнесом. У Татьяны два продовольственных магазина, и вести их из другого города крайне трудно.

В свое время DRC-DDG помог Татьяне начинать бизнес: благодаря гранту она смогла купить нужные мебель и технику. «Тогда это сразу дало толчок. Около 50% бизнеса сначала удалось запустить благодаря грантовой поддержке», – говорит Татьяна.

Она отмечает, что хотя продовольственные магазины и могут работать в карантин, прибыль упала в разы

Как сообщалось ранее, на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на сегодня рано говорить о сроках открытия КПВВ, т.к. они привязаны к карантину. На данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая, но, скорее всего, дата его окончания будет переноситься и дальше.