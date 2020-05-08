Луганщина: Зеленскому показали квартиры для переселенцев в Золотом

Сегодня, 8 мая, во время поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Золотое (Попаснянский р-н). Глава государства осмотрел квартиры для переселенцев, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства. Об этом сообщает Офис президента.

Сейчас почти готовы 10 квартир – в них уже на следующей неделе начнут заселяться семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в конце прошлого года обращались к президенту с просьбой о выделении жилья. На очереди – еще 5 квартир.

Напомним, во время рабочей поездки в Луганскую область 20 ноября 2019 года Владимир Зеленский встретился с семьями ВПЛ, ранее проживавших на неподконтрольных территориях. Люди рассказали, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Представители «ЛНР» заставили 15 семей покинуть помещения в течение получаса. После этого семьи переехали на подконтрольную Украине территорию, в Золотое.

Люди попросили президента помочь в решении жилищной проблемы. Впоследствии, 9 декабря, руководство Золотого и села Катериновка заключила договоры на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту 15 квартир коммунальной собственности из фонда жилья для временного проживания.