Фонд соцстраха компенсирует 50% зарплаты на самоизоляции: Как заполнить больничный

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования Украины осуществляет финансирование пособий, дополнен изоляцией от COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба фонда.

Как отмечается, по соответствующим больничным листам фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с 6-го дня нетрудоспособности. Первые 5 дней финансирует работодатель.

Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции.

«Выдача больничных листов, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, сегодня унормирована. МОЗ Украины совместно с ФССУ проведено селекторное совещание с департаментами здравоохранения областных (городских) госадминистраций по оформлению таких документов», – отмечают в фонде.

Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19 – 11» работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19.