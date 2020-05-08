КПВВ «Станица Луганская» – Северодонецк: Зеленскому показали, как ремонтируют дорогу за 2,3 миллиарда (Фото)

Ремонт автомобильной дороги, соединяющей единственный в регионе КПВВ в Станице Луганской с Северодонецком, будет завершен в этом году. Об этом сегодня, 8 мая, во время поездки в Луганскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это одна из приоритетных новых автодорог для страны: сочетание важно для украинцев как с подконтрольной, так и с временно неподконтрольной территорий Луганщины. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и в Северодонецк в этом году построят прекрасную, качественную дорогу. Ремонт завершат уже в этом году», – сказал Зеленский.

По словам председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, ремонт данной автомобильной дороги – это самый масштабный проект дорожного строительства в области за время независимости.

Текущий средний ремонт дороги длиной в более 120 км выполняют одновременно на четырех участках, рабочие работают ежедневно.

Суммарная стоимость проекта – 2,3 млрд. грн. Согласно данным Луганской облгосадминистрации, ремонт идет на следующих четырех участках:

первый участок: ремонт автомобильной дороги Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар. Стоимость – 640 млн 336тыс. грн. Протяженность – 37,1 км. На данный момент выполнено 28% работ;

второй участок: от Станицы Луганской на трассе Р-22 (КПП «Красная Таловка» – Луганск). Стоимость работ – 405 млн 669 тыс. грн. Протяженность участка, который восстанавливают, – 16,8 км. Готовность – 23%;

третий участок: между населенными пунктами Счастье и Широкий. Стоимость – 473 млн 994 тыс. грн. Протяженность – 37,4 км. Готовность – 17%;

четвертый участок: между Счастьем и Новоайдар – дорога Н-21 (Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк). Стоимость – 816 млн. 990 тыс. грн. Протяженность – 32 км. Готовность – 17%.

В ходе визита в Луганскую область Владимир Зеленский ознакомился с ходом ремонтных работ на первом участке Северодонецк – Новоайдар.