Коронавирус атакует: В «ЛНР» подтвердили уже 232 случая COVID-19

В «ЛНР» зарегистрировали 232 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день в ЛНР зарегистрированы 232 случая инфекции, за сегодняшний день – 29 случаев», – заявила Пащенко.

В последние дни число заболевших в «ЛНР» резко возросло: с 5 мая, когда подтверждали 162 случая коронавирусной инфекции, добавилось 70 заболевших. За все время эпидемии выздоровели 12 человек. О летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 91 случай COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 93), на подконтрольных территориях Луганской области – 42 случая.

В «ДНР» по состоянию на 8 мая подтверждены 156 случаев заболевания, зафиксирована 5-я смерть от коронавируса COVID-19, выздоровел 21 человек.