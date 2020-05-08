«Зачем нам это?»: Власти Луганщины возмущены обвинениями в занижении статистики по COVID-19

В Луганской области – один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в Украине. При этом некоторые обвиняют региональные власти в занижении статистики. Об этом сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталья Романенко.

«Я поражаюсь людям, которые нам говорят, пишут в соцсетях – не может такого быть, что-то сфабриковано. Что мы можем? Занизить показатели? Вы понимаете, какая это уголовная ответственность? Кто на себе ее решится взять – я, губернатор? Неужели, если человек заразился – мы его не покажем для улучшения статистики? Зачем? Чтобы этот человек подошел дальше всех заражать и потом статистика рано или поздно взорвется?», – возмущена чиновница.

Романенко призвала пользователей соцсетей не просто читать комментарии, но и анализировать информацию.

Она подчеркнула, что низкий показатель заболеваемости в области – результат жестких карантинных мер и профессиональной работы штаба по нераспространению COVID-19. «Мы свою работу делаем честно и достойно. Мы делаем все необходимые ПЦР-тесты, отслеживаем контактируемых с заразившимися людей, у нас есть четкие таблицы. Чтобы вы понимали – губернатор знает этих людей вплоть до фамилий. На стол губернатору выборка поступает каждый день», – сказала Романенко.

Замгубернатора заверила, что областной штаб по нераспространению COVID-19 работает четко, слажено, и она ручается за каждого его члена. «Мы делаем все, что нужно», – заключила Романенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 93 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 156 случаев COVID-19 (21 человек выздоровели, 5 пациента скончались). В «ЛНР» – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»