Переселенцы в Консультативном совете: Реакция «Л-ДНР»

В «Л-ДНР» местные «власти» выступили против инициативы главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о включении переселенцев в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Накануне глава Офиса президента предложил советникам лидеров «нормандской четверки» привлечь к работе в подгруппах ТКГ переселенцев, «как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

Так, «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова утверждает, что «переселенцы из Донбасса в случае подключения их к Минским переговорам будут отстаивать интересы Киева, а не жителей региона, что не приведет к разрешению конфликта».

«Совершенно очевидно, что люди, проживающие сейчас в контролируемых Украиной городах, не могут представлять в Минске народ республики», – заявила она.

«Уполномоченный представитель ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего утверждает, что «если киевские власти назначат людей, продвигающих их же позицию, и таким образом будут разговаривать сами с собой, это не приведет к урегулированию».

«Именно мы, и только мы, избранные четырьмя миллионами жителей Донбасса представители, имеем право и полномочия говорить в Минске от имени Донбасса. И киевским властям придется принять этот факт», – заявил Дейнего.

При этом он не исключил возможность участия переселенцев, а также представителей украинских министерств и парламента в расширении переговорного процесса.

«Если исходить из того, что Украина так видит для себя механизм формирования Консультативного совета, предусмотренного подписанными 11 марта 2020 года в Минске взаимными обязательствами... то мы готовы будем принять такой механизм взаимодействия, как временную переходную модель на пути формирования полноценного механизма общественного обсуждения проектов законодательных актов в рамках Контактной группы», – утверждает Дейнего.

Напомним, в Минске 11 марта на заседании ТКГ договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия.