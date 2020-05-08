Стало известно, когда возобновят работу сервисные центры МВД и миграционной службы

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы начнут работу 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Посещение центров будет происходить по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

При этом подразделения ГМС и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг.

«Кроме того, оказание услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв. м, рабочие места сотрудников будут оборудованы защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, которые имеют признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски», – предупредили в МВД.