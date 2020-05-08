В больницах Донетчины занято всего 2% мест для пациентов с COVID-19

По состоянию на 8 мая свободными остаются 98,2% мест, подготовленных в лечебных учреждениях Донецкой области для больных с COVID-19. Об этом сообщила начальник областного коммунального учреждения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики» Юлия Гудыно, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Как отмечается, в области подготовлено 988 мест для размещения больных гриппом и коронавирусной инфекцией.

«Сейчас в учреждениях здравоохранения лечение проходит 18 пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Другие больные находятся дома, ведь их состояние характеризуется как легкое и не требующее госпитализации», – сообщила Юлия Гудыно.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 мая в Украине коронавирусом заболели 14 195 человек (2 706 – выздоровели, 361 пациент скончался). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 93 случаев COVID-19 (20 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 156 случаев COVID-19 (21 человек выздоровели, 5 пациента скончались). В «ЛНР» – 232 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).