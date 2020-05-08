Фактор страха: На Луганщине руководители отказывались предоставлять помещения для обсервации

В Луганской области на границе с Россией работает единственный автомобильный пункт пропуска «Меловое». Все пересекающие границу должны пройти 14-дневную обсервацию. Но с обсервацией в области есть свои проблемы. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталья Романенко.

Она отметила, что губернатор Луганской области поставил задачу, чтобы место для обсервации было в каждом районе региона. Однако пока этого выполнить не удается. Наибольшие проблемы были в первые недели карантина, когда предприятия и организации отказывались предоставлять свои помещения для изоляции людей, срабатывал человеческий фактор страха.

«Мы столкнулись с массой вопросов, вплоть до человеческого фактора. Было сложно найти место для обсервации, потому что многие не соглашались выделять под эти цели свои помещения. И как не странно, не соглашались даже руководители высокого уровня. Мы их не можем понять в данной ситуации, ведь на обсервацию едут здоровые люди, которые пересекают границу. И они просто должны выдержать этот срок в 14 дней. И не факт, что эти люди контактировали с заразившимися, они просто пересекли границу. И даже этим людям не сильно пытались помочь в размещении», – признала Романенко.

Руководство области проводило разъяснительную работу, и сейчас на Луганщине есть несколько мест для обсервации. Романенко не назвала точное их количество, но известно, что такие места созданы на базе больниц в городе Беловодске, селе Даниловка (Беловодский район), пгт Белолуцк (Новопсковский район), есть вариант размещения на базе санатория-профилактория «Приволье» (Лисичанск).

В основном, сейчас используется обсервация в Беловодске. «Сейчас у нас здесь 15 человек на обсервации, но сегодня будут выписаны уже 8 из них», – уточнила чиновница.

Замгубернатора пояснила, что после пересечения границы пограничники передают таких людей полиции. «Полиция их не может развести по всем населенным пунктам. Поэтому эту группу людей с подписанными на это документами поселяют в отдельную обсервацию, о которой договариваются с главным врачом [области]», – сказала она.

Романенко отменила, что вопросами обсервации они занимаются ежедневно, и основная проблема – невозможно спланировать количество людей, которым нужна будет такая изоляция в ближайшие дни. «Каждый день на повестке дня вопрос – сколько людей идут на обсервацию. Потому что до сих пор у нас в каждом районе нет таких мест. Сейчас начала работать онлайн-платформа "Дія", в которой могут регистрироваться люди, пересекающие границу, – и они тогда могут отправиться на самоизоляцию к себе домой. Но у нас в области не все люди смогли подключиться к этой системе, например, у них нет смартфонов. Таких людей мы не отпускаем на самоизоляцию. Они подписывают договор на 14 дней обсервации. Мы ведем этот контроль, но мы не знаем, сколько людей пересекут границу завтра-послезавтра. При этом мы не можем допустить ситуацию, что приедет масса людей, которых мы не сможем обеспечить изоляцией», – заключила она.

Чиновница отметила, что люди сейчас грамотные, могут отстоять свои права, «этим они не дают нам расслабиться». Например, находящиеся на обсервации регулярно звонят на «горячую линию» облгосадминистрации. «То горячая вода в душе закончилась, то еще что-то. Или в селе выключили общее электричество, соответственно, нет света в месте обсервации. И это нормально, когда наши люди сами контролируют ситуацию и требуют от нас того, что они обязаны получить. А наши люди заслужили лучших условий», – считает Романенко.

Также она сообщила, что в области определены 5 опорных больниц, которые принимают людей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным заболеванием.

Как сообщалось ранее, на конец апреля в Луганской области отсутствовали места для обсервации лиц, которые вернулись из-за границы. Одно из таких мест планировали создать в Северодонецке, на базе отеля рядом с горсоветом, в котором обедают чиновники. Но руководство заведения было против обсервации. При этом ежедневно через пункт пропуска «Меловое» из России прибывают несколько десятков людей.

Напомним, что на подконтрольной украинским властям территории Луганской области с начала пандемии подтверждены 42 случая COVID-19 (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»