На Донетчине «АДРА Украина» возобновляет работу 10 маршрутов социального транспорта (График)

«АДРА Украина» возобновляет работу 10 маршрутов бесплатного транспорта в Донецкой области для людей, проживающих в изолированных населенных пунктах вдоль линии разграничения. Об этом организация сообщает на своей странице в Facebook.

Социальный транспорт обеспечивается при поддержке Министерства иностранных дел Германии и местной власти в Донецкой области.

В «АДРА Украина» обращают внимание на то, что пользуясь услугами бесплатного транспорта, люди должны придерживаться следующих правил:

в автобусе одновременно могут находиться не более 9-ти человек, учитывая водителя;

в салоне автобуса пассажиры должны находиться в масках и перчатках. Организация обеспечила перевозчиков масками, перчатками, и антисептиками. Каждый пассажир бесплатно получает 2 маски и 1 пару перчаток для поездки;

с симптомами респираторного заболевания не будут допускать в транспорт.

Расписание движения автобусов (все дни поездок определяются через контактное лицо):

Маршрут с. Славное – с. Новомихайловка – с. Парасковеевка – г. Марьинка – г. Красногоровка

Время ожидания пассажиров в г.. Красногоровка – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Тел. контактного лица: +380997856045.

Маршрут с. Славное – с. Новомихайловка – с. Парасковеевка – г. Курахово

Время ожидания пассажиров в г. Курахово – 4 часа. График: дважды в месяц. Тел. контактного лица: +380997856045.

Маршрут с. Степное – г. Марьинка – г. Красногоровка

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830

Маршрут с. Степное – г. Курахово

Время ожидания пассажиров в г. Курахово – 4 часа. График: 4 раза в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.

Маршрут с. Березовое – г. Марьинка – г. Красногоровка

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.

Маршрут с. Березовое – с. Курахово

Время ожидания пассажиров в г. Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.

Маршрут с. Тарамчук – г. Марьинка – г. Красногоровка

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.

Маршрут с. Тарамчук – г. Курахово – с. Тарамчук

Время ожидания пассажиров в г. Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.

Маршрут №1 с. Сладкое – г. Марьинка – г. Красногоровка

Время ожидания пассажиров в г. Красногоровка – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.

Маршрут №1 с. Сладкое – г. Курахово

Время ожидания пассажиров в г. Курахово – 4 часа. График: 1 раз в месяц. Тел. контактного лица: +380950163830.