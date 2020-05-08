Нам нужна антидиктаторских коалиция, – Яценюк (Видео)

Украине нужна антидиктаторская коалиция, которая остановит войну, начатую наследниками сталинского режима – Россией. Об этом сегодня, 8 мая, говорил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе очередного онлайн-заседания Киевского форума по безопасности.

Он отметил, что Вторая мировая война «была развязана двумя тиранами – Гитлером и Сталиным». «В Советском Союзе погибли не 27 миллионов граждан, как говорила советская пропаганда, а 41 миллион, из них около 10 миллионов – украинцы. Правда и то, что десятки миллионов в Европе погибли от этой войны, около 6 миллионов евреев были уничтожены в Холокосте», – сказал Яценюк.

Политик акцентировал, что никто не имеет права переписывать историю, а тем более – использовать ее историю в своих политических идеологемах. В частности, он назвал «наглой ложью» заявление Путина, что «якобы СССР победил бы нацистскую Германию без Украины». «Так же СССР не победил бы без Соединенных Штатов, без Великобритании, без других стран-членов антигитлеровской коалиции», – добавил Яценюк.

Он подчеркнул, что трагедии прошлого не должны повторяться сейчас: «Война завершилась тогда. И сейчас война в Украине также должна завершиться. И здесь нам так же нужна демократическая коалиция, антидиктаторская коалиция, которая расскажет правду о Второй мировой войне и которая остановит войну, начатую против Украины наследниками сталинского режима – Россией».

Но завершиться война должна «на условиях, которые важны украинцам и украинскому государству – возвращение Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым».

По словам Яценюка, задача свободного мира – «не на словах, а на деле делать выводы из величайшей трагедии прошлого века и с из той драмы, которая разворачивается сегодня в Украине». «Европейский союз является одной из основополагающих вещей сохранения мира в Европе. Давайте ценить то, что мы имеем, потому что потом будет слишком поздно», – резюмировал политик.

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.