В Украине на месяц перенесли вступительную кампанию (Расписание)

Сроки вступительной кампании 2020 года перенесены на месяц позже. Министерство образования и науки внесло соответствующие изменения в условия приема на обучение в вузы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации. Так, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведения высшего образования», – говорится в сообщении.

Также в МОН уточнили, что творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Для поступающих предусмотрена возможность подачи оригиналов документов по почте, и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении. Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать скан-копию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания (ЕФВВ) перенесены. Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВИ и ЕФВВ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.