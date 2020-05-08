Фонд Рината Ахметова передал тесты для врачей «скорой помощи» Ивано-Франковской области

Ивано-Франковский областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. 3400 тест-систем были переданы Фондом Рината Ахметова и компанией ДТЭК именно для медиков, чтобы они могли контролировать свое здоровье. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Это уже вторая партия тестов, которую Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передают в Ивано-Франковскую область. 10 000 тестов, которые областные государственные медучреждения Ивано-Франковщины получили ранее, были предназначены для пациентов с подозрением на COVID. Это была часть из 300 000 экспресс-тестов, переданных Фондом Рината Ахметова в Стабилизационный фонд при Президенте Украины. Дополнительно для врачей, работающих на скорой помощи, Фонд закупил и передает еще 20 000 штук. Они будут использованы для тестирования работников бригад скорой помощи. Это особая группа риска. К сожалению, сейчас в Украине каждый пятый инфицированный – медик. И мы делаем свой вклад в обеспечение безопасности врачей на рабочих местах – тесты и средства индивидуальной защиты. Защитить врачей, которые спасают жизни, на сегодняшний день очень важная задача, которую стране помогает решать Фонд Рината Ахметова», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель ДТЭК в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Воронкин отметил, что для борьбы с эпидемией COVID-19 Ринат Ахметов объединил усилия предприятий группы SCM и благотворительного Фонда: «Фонд Рината Ахметова выделил 300 млн грн для оказания помощи регионам для борьбы с пандемией. На эти средства закупается и поставляется оборудование и средства защиты. В рамках помощи уже были переданы 300 тысяч тестов в регионы Украины, из которых 10 тысяч получила Ивано-Франковская область. Эти экспресс-тесты важная составляющая выявления коронавируса на раннем этапе».

Советник главы Ивано-Франковской областной госадминистрации Леся Крупьяк поблагодарила Фонд Рината Ахметова и ДТЭК за вклад в борьбу с коронавирусом. «Уверены, что взаимодействие власти, бизнеса и общества поможет преодолеть эту пандемию. Хочется отметить важность большого бизнеса в противодействии коронавирусу. В частности, Фонд Рината Ахметова, который откликнулся на призыв руководства страны и оказывает необходимую сегодня помощь. Этот груз экспресс-тестов – очередная помощь в рамках сотрудничества. Благодарю также врачей, которые в это сложное время выполняют свои служебные обязанности», – сказала она.

Фонд Рината Ахметова помогал врачам, работающим на подстанциях «скорой помощи» в Ивано-Франковской области, задолго до эпидемии коронавируса. В прошлом году местные медики стали участниками проекта «200 скорых для Украины» и получили от Фонда сразу 10 суперсовременных спецавтомобилей: 5 машин типа В («реанимации на колесах»), 1 машину, предназначенную для реанимации новорожденных и 4 медицинских внедорожника Toyota Land Cruiser.