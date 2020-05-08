С начала года число жертв среди гражданского населения на Донбассе достигло 65, – ООН

С начала мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала гибель или ранение 11 мирных жителей на Донбассе. В целом с начала года число жертв достигло 65 человек. Об этом сегодня, 8 мая, заявила глава Миссии Матильда Богнер, передает пресс-центр ООН.

Она отметила резкое увеличение количества жертв среди гражданских лиц в начале мая и призвала все стороны, участвующие в боевых действиях на Донбассе, сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом.

По словам Богнер, только за первые 6 дней мая Миссия ООН зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц. В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены 4 девочки (одна 2010 г.р. и трое – 2013 г.р.).

«7 мая мы получили сообщение о 8-ми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашенными "республиками". Как сообщается, среди пострадавших – девочка и мальчик 2006 г.р. Наша Миссия работает над проверкой этих сообщений. В случае, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за первую неделю мая достигнет 19 и станет самым высоким недельным показателем за последние два года», – отметила глава Миссии.

В целом, если эти 8 новых случаев подтвердятся, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет 65 (9 погибших и 56 раненых), что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года. Общее количество случаев ранения детей за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет 10 (все на территории, контролируемой "республиками"): 6 девочек и 3 мальчика были ранены в результате обстрела и 1 мальчик был ранен в результате обращения с взрывоопасным предметом.

«Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали в последнее время. Важно, чтобы очередное заседание Трехсторонней контактной группы уделило должное внимание ситуации», – подчеркнула Богнер.